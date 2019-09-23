Климатические акции протеста прошли в 150 странах

Сегодня в Генассамблее ООН будут обсуждать и проблемы климата. Накануне саммита по всему миру прокатились протесты. Люди в выходные вышли на улицы 150-ти стран мира, требуя от политических лидеров принять срочные меры против климатических изменений. В Европе и США манифестанты призвали к конкретным шагам по борьбе с потеплением. В Бразилии несколько тысяч демонстрантов прошли по улицам столицы, припомнив правительству проблемы с тушением пожаров в Амазонии.