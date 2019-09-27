Климатические протесты охватили около 160 стран

По всему миру сегодня проходят многотысячные митинги в защиту климата. В Новой Зеландии в демонстрациях приняли участие более 170 тысяч человек. Это одна из самых масштабных акций за последние 15 лет. Экологические активисты потребовали от властей объявить в стране чрезвычайную ситуацию. Протестующие (в основном студенты и школьники) призывают принять срочные меры по борьбе с изменениями климата.