ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Климатические протесты охватили около 160 стран

По всему миру сегодня проходят многотысячные митинги в защиту климата. В Новой Зеландии в демонстрациях приняли участие более 170 тысяч человек. Это одна из самых масштабных акций за последние 15 лет. Экологические активисты потребовали от властей объявить в стране чрезвычайную ситуацию. Протестующие (в основном студенты и школьники) призывают принять срочные меры по борьбе с изменениями климата.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все