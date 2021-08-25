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Климатические протесты в Великобритании: задержано более 40 экоактивистов

Очередные акции протеста против изменения климата в Лондоне. Сторонники экологического движения "Восстание против вымирания" перекрыли несколько дорог в центре британской столицы. И хотя сам митинг заявляли мирным, полиции это не помешало начать массовые задержания.

Всего арестовано более 40 человек. Британская полиция по большей части задерживала сидячих пикетчиков. Движение активистов заявило, что и дальше будет продолжать свои акции.


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