Потеря контроля над собственными границами и климатический коллапс превращают Евросоюз в зону затяжного бедствия. Эти параллельные процессы запускают цепную реакцию. Иссякают запасы продовольствия.

Финансовые потери от засухи накладываются на колоссальные расходы по сдерживанию мигрантов. Плюс еще внутренние политические дрязги. Хваленая стабильность Старого Света оказалась фактически парализована. Сейчас около 40 % территории Евросоюза охвачено засухой.

От катастрофического дефицита влаги страдают сельское хозяйство, логистика и энергетика. Эксперты говорят о многомиллиардном ущербе для ЕС и неминуемом взлете цен в магазинах.

Климатический апокалипсис в Европе. То, что западные политики годами называли "временными погодными аномалиями", этим летом обернулось системной катастрофой. Страшная засуха охватила уже почти 40 % территории стран Евросоюза. Старый Свет в буквальном смысле слова обезвожен. Парализовано свыше 15 % всех пахотных земель континента. Сельское хозяйство несет колоссальные убытки.

Славиша Лукич, фермер (Босния и Герцеговина):

"Засуха этого года привела к тому, что урожай кукурузы в этом году будет низким, если вообще будет. По моим оценкам, урожай кукурузы в этом году составит около полутора тонн с гектара. А ведь когда-то на этой земле собирали свыше 7 тонн с гектара. Как фермер я буду вынужден сократить производство кукурузы или, в худшем случае, полностью отказаться от него. Посмотрите сами на еще один пример того, что засуха сделала в этом году с фермерскими хозяйствами. Поля клевера, которые когда-то были здесь превосходными, теперь буквально исчезли. Ничего не осталось".

География бедствия не оставляет ЕС шансов. Во Франции - главном аграрном доноре ЕС - урожай кукурузы рухнул на 35 %. Это худший показатель за последние 46 лет. На юге континента - в Италии - под угрозой исчезновения оказался символ средиземноморской кухни. Аномальный зной уничтожил до половины урожая оливок. Из-за критического пересыхания почв в бассейне реки По плоды просто опадают, не успев созреть. Оптовые цены на оливковое масло бьют исторические рекорды, превращая некогда базовый продукт в предмет роскоши для рядовых европейцев.

Клаудия Беттиоль, виноградарь:

"Некоторые растения сильно страдают. Нам необходимо целенаправленное орошение, но уровень грунтовых вод падает. Воды недостаточно, а общественных водохранилищ нет. Небольшая компания не в состоянии справиться. Существует серьезное несоответствие между государственной поддержкой и нашими реальными потребностями".

Не обошла катастрофа и локомотив европейской экономики - Германию. Берлин несет колоссальные убытки. Только прямые потери от дефицита воды обойдутся стране в 9 млрд евро. Из-за критического обмеления Рейна и Эльбы речная логистика парализована. Баржи с углем и сырьем идут загруженные всего на четверть, срывая цепочки поставок для заводов.

А в Дрездене Эльба обнажила так называемые камни голода - исторические метки прошлых веков, напоминающие о неминуемом бедствии.

Марсель Бек, управляющий портами Нойс, Дюссельдорф и Кельн (Германия):

"Для внутренних водных путей это означает, прежде всего, что можно перевозить меньше грузов. Очень наглядный пример: судно, которое обычно перевозило до 2,5 тыс. метрических тонн груза, теперь может перевозить только 400 метрических тонн в зависимости от конструкции судна. Это создает огромную нагрузку на всю транспортную цепочку, требуя переорганизации всего процесса, чтобы все-таки доставить грузы в точку назначения".

Соседняя Польша оказалась на пороге не только энергетического, но и тяжелого продовольственного кризиса. По данным Главного статистического управления республики, валовый сбор базовых зерновых в стране рухнул почти на 5 % - до критических 25 млн тонн. Профильный Институт почвоведения констатирует, что жесткий дефицит влаги уничтожил до 15 % озимых и более 22 % площадей яровых культур.

Жара высушила зерно преждевременно, резко снизив вес и качество колосьев. Ситуация на юго-западе страны и вовсе критическая. Кукуруза полностью выгорела на корню, вынуждая фермеров экстренно скашивать пустые стебли на силос, чтобы спасти хоть какую-то биомассу для скота.

Дэвид Кларк, специалист по системам земледелия (Великобритания):

"Мы точно увидим рост цен на многие продовольственные товары, особенно учитывая, что эта засуха затронула всю Европу, пострадала и Франция, и Испания, а также Северная Африка. Поэтому в краткосрочной перспективе это может вызвать проблемы с поставками продуктов, а также мы можем увидеть изменение размера и качества продукции".

Великобритания стремительно теряет запасы пресной воды. Согласно последним отчетам, нормальный уровень сохранился лишь в 14 % британских рек. 5 крупнейших стратегических водохранилищ страны обмелели более чем наполовину. Ситуацию усугубляют непрекращающиеся лесные пожары. Ущерб экономике от зноя уже оценивают в 6 млрд долларов.

Петер Вировац, старший экономист ING Hungary (Венгрия):

"Когда мы сталкиваемся с более низкими урожаями, с меньшим производством необработанных продуктов питания, это, очевидно, приводит к повышению цен. И потребители столкнутся с определенным повышением цен. Конечно, это во многом зависит от ситуации, поскольку это глобальное явление, смогут ли они заменить часть урожая импортом. Это касается и цен на импорт, и цен на удобрения. Так что, помимо засухи, сегодня мы сталкиваемся с проблемой Ормузского пролива. И это не только вопросы, связанные с энергетикой, это нечто большее".

Общий экономический ущерб для Евросоюза уже перешагнул психологическую отметку в 30 млрд евро. Только Франции ликвидация последствий обойдется в 15 млрд. В этих условиях европейские столицы вынуждены экстренно менять приоритеты. Британское издание UnHerd открыто констатирует, что на фоне масштабной катастрофы Брюсселю и Парижу становится резко не до финансирования Киева. Налогоплательщики требуют спасать собственное население, а не спонсировать чужие конфликты.