Экологическая катастрофа в Бразилии: побережья крупных рек и озер покрылись сплошным слоем погибшей рыбы. По словам местных властей, причиной массового мора стала жара, из-за которой водные системы сильно обмелели, а уровень кислорода в прогретой воде критически упал.

Массовый мор рыбы в Бразилии

Согласно свежим данным Индекса климатических рисков, совокупный ущерб мировой экономике от погодных катаклизмов за 30 лет достиг 5 трлн долларов, а число погибших превысило 900 тыс. человек.

В ЕС сильнее всего пострадали Италия, Франция, Греция и Испания: эти страны вошли в число 20 самых уязвимых государств из-за регулярных волн жары и лесных пожаров.