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Климатический саммит в Глазго проходит на фоне многотысячных протестов экоактивистов

Спасти природу и человечество. С таким призывом выступают в Глазго участники крупнейшей международной климатической конференции. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал участников перейти от разговоров к согласованным реальным действиям в отношении угля, транспорта и финансовых мер.

Еще два градуса - и под угрозой окажется продовольствие для сотен миллионов людей из-за засухи и полчищ саранчи. Три градуса - и в мире вдвое возрастет число лесных пожаров и циклонов, в пять раз число засух и в 36 раз больше волн тепла. Четыре градуса - и мы попрощаемся с целыми городами - Майами, Александрией, Шанхаем. И чем дольше мы бездействуем, тем выше цена. Человечество уже давно исчерпало время на изменение климата. На часах Судного дня - без минуты до полуночи, и нам нужно действовать сейчас. Если мы всерьез не займемся проблемой изменения климата сегодня, для наших детей будет слишком поздно делать это завтра.
Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Всего в работе саммита принимают участие 120 мировых лидеров. Больше всего обсуждений вызвало поведение американского президента: сонный Джо в очередной раз оправдал свое прозвище, заснув прямо на заседании. Видимо, сказалась смена часовых поясов.

Саммит на фоне многотысячных протестов экоактивистов

Саммит проходит на фоне многотысячных протестов экоактивистов - они прибыли в Глазго со всего мира.

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