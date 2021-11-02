Климатический саммит в Глазго проходит на фоне многотысячных протестов экоактивистов

Еще два градуса - и под угрозой окажется продовольствие для сотен миллионов людей из-за засухи и полчищ саранчи. Три градуса - и в мире вдвое возрастет число лесных пожаров и циклонов, в пять раз число засух и в 36 раз больше волн тепла. Четыре градуса - и мы попрощаемся с целыми городами - Майами, Александрией, Шанхаем. И чем дольше мы бездействуем, тем выше цена. Человечество уже давно исчерпало время на изменение климата. На часах Судного дня - без минуты до полуночи, и нам нужно действовать сейчас. Если мы всерьез не займемся проблемой изменения климата сегодня, для наших детей будет слишком поздно делать это завтра.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании