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Климатический саммит в Глазго проходит под лозунгом экоактивистов "Хватит климатического предательства!"

Акции протеста который день не утихают в Глазго. В британском городе проходит климатический саммит под эгидой ООН. Вот уже два дня мировые лидеры крупнейших экономик мира проводили личные встречи и обсуждали пути выхода из экологического кризиса. В город съехались тысячи экоактивистов со всего мира. Они считают, что мировые политики только делают вид, что интересуются проблемой. Манифестанты выходят на улицы Глазго с транспарантами и скандируют: "Хватит климатического предательства!".


Улицы Глазго тонут в куче мусора - бастуют коммунальщики

Из-за пандемии штат уборщиков в городе был значительно сокращен. Работы у оставшихся сотрудников прибавилось, а вот зарплаты остались те же. В знак протеста коммунальщики не убирают общественные территории города. В результате горы мусора повсюду, он разносится по улицам порывами ветра или же голодными крысами и птицами.

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