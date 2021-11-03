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Климатический саммит в Глазго проходит под лозунгом экоактивистов "Хватит климатического предательства!"
Акции протеста который день не утихают в Глазго. В британском городе проходит климатический саммит под эгидой ООН. Вот уже два дня мировые лидеры крупнейших экономик мира проводили личные встречи и обсуждали пути выхода из экологического кризиса. В город съехались тысячи экоактивистов со всего мира. Они считают, что мировые политики только делают вид, что интересуются проблемой. Манифестанты выходят на улицы Глазго с транспарантами и скандируют: "Хватит климатического предательства!".
Улицы Глазго тонут в куче мусора - бастуют коммунальщики
Из-за пандемии штат уборщиков в городе был значительно сокращен. Работы у оставшихся сотрудников прибавилось, а вот зарплаты остались те же. В знак протеста коммунальщики не убирают общественные территории города. В результате горы мусора повсюду, он разносится по улицам порывами ветра или же голодными крысами и птицами.
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