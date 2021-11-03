Климатический саммит в Глазго проходит под лозунгом экоактивистов "Хватит климатического предательства!"

Акции протеста который день не утихают в Глазго. В британском городе проходит климатический саммит под эгидой ООН. Вот уже два дня мировые лидеры крупнейших экономик мира проводили личные встречи и обсуждали пути выхода из экологического кризиса. В город съехались тысячи экоактивистов со всего мира. Они считают, что мировые политики только делают вид, что интересуются проблемой. Манифестанты выходят на улицы Глазго с транспарантами и скандируют: "Хватит климатического предательства!".

