3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Клиники Германии на грани банкротства
В Германии уже просто боятся проводить опросы. Население на взводе. Расходы растут с каждым днем. В кризис погружается и медицинская сфера. Клиники Германии потребовали у государства дополнительного финансирования. Более 70 % учреждений - на грани банкротства. И только 20 % все еще надеются и верят на положительное развитие ситуации. Но, как показывает практика принятия решений что нынешней властью в Германии, что на всей территории оккупированного Штатами Евросоюза, для них что люди, что инфляция, что цены на энергоносители, что бедственное положение больниц и промышленности - давно не важны.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов