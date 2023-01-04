Клиники Германии на грани банкротства

В Германии уже просто боятся проводить опросы. Население на взводе. Расходы растут с каждым днем. В кризис погружается и медицинская сфера. Клиники Германии потребовали у государства дополнительного финансирования. Более 70 % учреждений - на грани банкротства. И только 20 % все еще надеются и верят на положительное развитие ситуации. Но, как показывает практика принятия решений что нынешней властью в Германии, что на всей территории оккупированного Штатами Евросоюза, для них что люди, что инфляция, что цены на энергоносители, что бедственное положение больниц и промышленности - давно не важны.