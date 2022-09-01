Клопы во фритюре, сыр с личинками мух - в Швейцарии будут продаваться блюда из насекомых

Кузнечики с авокадо, клопы во фритюре, сыр с личинками мух и другие незабываемые кулинарные шедевры. Швейцария станет первой европейской страной, в которой в изобилии будут продаваться блюда из насекомых. Такое решение было озвучено на Всемирном экономическом форуме. Организация, вероятно, поставила целью приблизить уровень жизни европейцев к странам третьего мира. Теперь "жить как в Швейцарии" будет означать невысокие зарплаты и комфортный быт, а еда из насекомых. В проморолике делается упор на то, что она богата белками и используется в пищу у разных народов мира. Только не упоминается, что альтернативы получше у тех, кто едят сверчков и личинок, зачастую просто нет.