Клопы захватили Францию и… TikTok

Во Франции продолжается нашествие клопов. Власти закрывают школы, правительство созывает серию совещаний. Жители справляются как могут. Из квартир выносят кровати для дезинфекции, проверяют сиденья в транспорте, многие избавляются от матрасов с насекомыми, засоряя и без того утопающий в мусоре Париж.