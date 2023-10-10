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Клопы захватили Францию и… TikTok
Во Франции продолжается нашествие клопов. Власти закрывают школы, правительство созывает серию совещаний. Жители справляются как могут. Из квартир выносят кровати для дезинфекции, проверяют сиденья в транспорте, многие избавляются от матрасов с насекомыми, засоряя и без того утопающий в мусоре Париж.
Клопы захватили и соцсети. В TikTok под хештегом #badbugs среди множества ужасающих роликов нашлось место и юмору.
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