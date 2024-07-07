Клопы захватили Музей цивилизаций во Франции

Новая атака клопов во Франции. На этот раз из-за нашествия насекомых свои двери был вынужден закрыть марсельский Музей цивилизаций Европы и Средиземноморья.



По информации BFM, временно прекратили свою работу три выставочных зала, а также частично четыре офиса. Сообщается, что клопы покусали несколькихсотрудников. Некоторые из них подали заявку на право увольнения. Сегодня специализированные компании начнут борьбу с усатыми захватчиками европейских цивилизаций.