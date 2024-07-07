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Клопы захватили Музей цивилизаций во Франции
Новая атака клопов во Франции. На этот раз из-за нашествия насекомых свои двери был вынужден закрыть марсельский Музей цивилизаций Европы и Средиземноморья.
По информации BFM, временно прекратили свою работу три выставочных зала, а также частично четыре офиса. Сообщается, что клопы покусали несколькихсотрудников. Некоторые из них подали заявку на право увольнения. Сегодня специализированные компании начнут борьбу с усатыми захватчиками европейских цивилизаций.
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