КНДР обвиняет США в разрушении мирового порядка

КНДР обвинила США в разрушении мирового ядерного порядка. Пхеньян обвиняет Вашингтон в передаче союзникам ядерных технологий, размещении средств за пределами американской территории и развитии механизмов расширенного сдерживания с европейскими и азиатскими партнерами.

Речь идет как о наращивании и модернизации собственного американского арсенала, так и о военном ядерном сотрудничестве в рамках НАТО, AUKUS, совместных действиях с Республикой Корея и Японией.

США подрывают международную систему ядерного нераспространения и пытаются возобновить ядерные испытания под предлогом конкуренции, говорится в меморандуме МИД КНДР.