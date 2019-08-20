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КНДР грозит последствиями за совместные учения США и Южной Кореи

В Пхеньяне считают, что маневры Вашингтона и Сеула являются недопустимой военной провокацией и откровенным враждебным актом со стороны США. Южная Корея призывает к спокойствию. К слову, Ким Чен Ын всего за две прошедшие недели провел шесть запусков баллистических ракет.


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