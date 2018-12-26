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КНДР и Южная Корея провели символическую церемонию соединения железных дорог

Фактическое строительство будет зависеть от прогресса в денуклеаризации на Корейском полуострове. Напомним, договоренность о воссоединении железных дорог в Корее была достигнута на саммите Севера и Юга в сентябре этого года в Пхеньяне.

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