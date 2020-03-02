КНДР осуществила запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря

КНДР сегодня осуществила запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря. Об этом сообщили военные Южной Кореи. Это первые испытания Пхеньяна в новом году. В декабре Ким Чен Ын заявил, что его страна в скором времени представит новое стратегическое вооружение. Всего в 2019 Северная Корея испытала 13 ракет и реактивных снарядов. В ООН считают это нарушением резолюции Совбеза.