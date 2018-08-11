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КНДР отвергла предложения США по денуклеаризации
Об этом сообщает телеканал CNN, со ссылкой на дипломатические источники. Американская администрация выносит рекомендации, в частности по графику ядерного разоружения. Однако Пхеньян называет все эти условия бандитскими.
Источники не называют сроки или размер арсенала, от которого должна отказаться Северная Корея. Ранее представительство КНДР при ООН отметило, что в ответ на прекращения ядерных испытаний США продолжили поощрять международные санкции и давление в отношении Пхеньяна.
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