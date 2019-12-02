КНДР построила десятки пусковых установок всего за полгода

Десятки установок для ракетных пусков построил Пхеньян с начала этого лета. Площадки для ракет, в том числе межконтинентальных, расположили по всей КНДР. Об этом сообщили японские и южнокорейские СМИ. Благодаря такому количеству площадок иностранной разведке будет тяжелее определить, откуда именно был произведен тот или иной запуск.

Напомним, за этот год Пхеньян испытывал ракеты уже 13 раз, а совсем недавно провел испытания сверхкрупной пусковой установки.



