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КНДР построила десятки пусковых установок всего за полгода

Десятки установок для ракетных пусков построил Пхеньян с начала этого лета. Площадки для ракет, в том числе межконтинентальных, расположили по всей КНДР. Об этом сообщили японские и южнокорейские СМИ. Благодаря такому количеству площадок иностранной разведке будет тяжелее определить, откуда именно был произведен тот или иной запуск.
Напомним, за этот год Пхеньян испытывал ракеты уже 13 раз, а совсем недавно провел испытания сверхкрупной пусковой установки.

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