КНДР продолжает активное обогащение урана в военных целях

Об этом сообщает южнокорейская разведка. Более того, в научно-исследовательском ядерном комплексе в Йонбене, где производится ряд баллистических ракет, засекли передвижение грузовиков.



Это значит, что центр функцианирует, несмотря на недавние встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Впрочем, там главы государств ни о чем конкретном не договорились. Трамп отказался от предложения Ына демонтировать комплекс в обмен на частичную отмену американских санкций.