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КНДР продолжает развивать ядерную и ракетную программы
КНДР продолжает развивать ядерную и ракетную программы в нарушение санкций ООН. Об этом сообщает "Рейтер" со ссылкой на конфиденциальный доклад независимых экспертов международной организации. По сведениям агентства, из доклада следует, что Пхеньян предпринимал попытки продать вооружение ряду стран Ближнего Востока и Африки, а также нарушал запрет на экспорт текстильной продукции.
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