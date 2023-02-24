КНДР расценивает действия США как объявление войны

Растет напряженность на Корейском полуострове. КНДР заявила, что может расценить как объявление войны развертывание в регионе американского стратегического оружия и военные учения США с Южной Кореей. Ситуация на полуострове в последние несколько дней практически достигла точки кипения: здесь проходят самые масштабные за несколько десятилетий американо-южнокорейские учения, а сутки назад Пхеньян провел испытательный запуск четырех баллистических ракет. Предупреждение о возможном начале войны - самый серьезный демарш КНДР за последние несколько лет.