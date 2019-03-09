КНДР снова заподозрили в подготовке к запуску ракеты

Спутниковые снимки сделали сотрудники американской компании "Диджитал Глоуб". Как утверждается, они снимали объект вблизи Пхеньяна. Снимки позволяют предположить, что Северная Корея готовится к запуску ракеты, возможно, космической в ближайшем будущем. Объект известен как Санум-Дон. Ранее КНДР на нем собирала некоторые из своих межконтинентальных баллистических ракет и ракет для запуска спутников.