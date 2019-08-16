КНДР снова запустила пару ракет в сторону Японского моря

Это уже шестое испытание за месяц. И все на фоне военных учений США и Южной Кореи. К слову, в Сеуле уже прошло экстренное совещание Совета нацбезопасности, на котором КНДР призвали прекратить пуски. Однако накануне Пхеньян отказался от переговоров с Сеулом и обвинил южнокорейские власти в лицемерии и подготовке к нападению на северного соседа.