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КНДР снова запустила пару ракет в сторону Японского моря

Это уже шестое испытание за месяц. И все на фоне военных учений США и Южной Кореи. К слову, в Сеуле уже прошло экстренное совещание Совета нацбезопасности, на котором КНДР призвали прекратить пуски. Однако накануне Пхеньян отказался от переговоров с Сеулом и обвинил южнокорейские власти в лицемерии и подготовке к нападению на северного соседа.

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