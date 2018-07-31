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КНДР создают новые ракеты
Об этом сообщают американские СМИ, ссылаясь на источники в разведке США. The Washington Post пишет, что речь, вероятно, идет о создании новых жидкостных межконтинентальных баллистических ракет. Такие выводы разведка сделала после изучения спутниковых снимков. Сами снаряды эксперты не видели, однако на кадрах есть тягачи, на которых ранее перевозили именно такое оружие.
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