КНДР вновь испытывает баллистические ракеты

О запуске стало известно накануне. Как оказалось, Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями. Он остался доволен и похвалил ученых и инженеров, которые трудились над созданием и разработкой этого оружия.



Напомним, на этой неделе Северная Корея провела сразу несколько военных испытаний. В Европе заявили, что это нарушает резолюцию Совбеза ООН, и призывает Пхеньян возобновить переговоры с США о денуклеаризации.



