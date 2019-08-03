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КНДР вновь испытывает баллистические ракеты

О запуске стало известно накануне. Как оказалось, Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями. Он остался доволен и похвалил ученых и инженеров, которые трудились над созданием и разработкой этого оружия.

Напомним, на этой неделе Северная Корея провела сразу несколько военных испытаний. В Европе заявили, что это нарушает резолюцию Совбеза ООН, и призывает Пхеньян возобновить переговоры с США о денуклеаризации.

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