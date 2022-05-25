КНДР запустила 3 баллистические ракеты - Южная Корея и США ответили

КНДР запустила три баллистические ракеты в направлении Японского моря, сообщает информационное агентство "Йонхап". Пуск произошел спустя сутки после завершения визита Байдена в Южную Корею и Японию. В ответ на очередные испытания КНДР Южная Корея и США также выпустили две ракеты класса "земля-земля". Отмечается, что в настоящее время южнокорейские и американские разведывательные службы анализируют информацию о выпущенных со стороны КНДР снарядах в восточном направлении.