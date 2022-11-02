3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского и Желтого морей - Япония созывает Совет национальной безопасности
КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского и Желтого морей - по некоторым данным, их количество не менее десяти. Один из снарядов упал в 57 километрах от города Сокчхо - так близко к японским берегам еще не падало ни одна северокорейская ракета.
В связи с ракетными пусками Токио выражает протест Северной Корее - заявили в Минобороны Японии. В стране созывается Совет национальной безопасности по инциденту. Ранее Северная Корея уже произвела несколько пусков ракет в сторону Японского моря. Причем происходят они на фоне крупнейших за пять лет совместных военных учений США и Южной Кореи.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов