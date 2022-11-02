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КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского и Желтого морей - Япония созывает Совет национальной безопасности

КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского и Желтого морей - по некоторым данным, их количество не менее десяти. Один из снарядов упал в 57 километрах от города Сокчхо - так близко к японским берегам еще не падало ни одна северокорейская ракета.

В связи с ракетными пусками Токио выражает протест Северной Корее - заявили в Минобороны Японии. В стране созывается Совет национальной безопасности по инциденту. Ранее Северная Корея уже произвела несколько пусков ракет в сторону Японского моря. Причем происходят они на фоне крупнейших за пять лет совместных военных учений США и Южной Кореи.

Фото:pixabay.com

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