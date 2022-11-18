КНДР запустила межконтинентальную ракету, которая способна долететь до США

До Вашингтона рукой падать. Северная Корея запустила межконтинентальную ракету. Она долетела до экономической зоны Японии, преодолев тысячу километров, и упала у острова Хоккайдо. Примерно в этом же районе находится база американских ВВС. Как сообщает Токио, при пуске по баллистической траектории ракета в состоянии достичь территории США. В Белом доме такой ход дел решительно осудили и отметили, что Вашингтон примет все необходимые меры для обеспечения безопасности Штатов, а также Японии и Южной Кореи. В этом году КНДР провела рекордное количество испытаний: 34 ракетных пуска. Около половины из них - в сентябре. Пхеньян заявляет, что военная активность является ответом на провокации со стороны Южной Кореи.