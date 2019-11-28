КНДР запустила неопознанный снаряд

В МИД Японии сообщили о запуске двух баллистических ракет с территории КНДР. Тип снарядов не определен, сейчас их характеристики выясняются. Неопознанные ракеты пролетели 380 километров и упали в Японское море за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии. По данным Министерства обороны Страны восходящего солнца, никакой угрозы островам и ее территориальным водам на данный момент нет.