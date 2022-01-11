КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

Второй запуск за неделю. КНДР запустила неустановленный снаряд в сторону Японского моря. Предположительно это была баллистическая ракета. Снаряд упал за пределами японской исключительной экономической зоны. Это уже второе испытание с начала 2022 года. Ранее в Пхеньяне заявили, что испытали "гиперзвуковой снаряд".