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КНДР заявила об успешном испытании ракеты с гиперзвуковой планирующей боеголовкой

Пхеньян провел успешный запуск новейшей сверхзвуковой баллистической ракеты с гиперзвуковым боевым блоком. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Запуском руководил лидер страны Ким Чен Ын. После испытаний он заявил, что задача по переводу всех тактических, операционных и стратегических ракет различной дальности на твердотопливные двигатели выполнена успешно. Созданы также все возможности для их оснащения управляемыми и ядерными боеголовками.

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