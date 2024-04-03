КНДР заявила об успешном испытании ракеты с гиперзвуковой планирующей боеголовкой

Запуском руководил лидер страны Ким Чен Ын. После испытаний он заявил, что задача по переводу всех тактических, операционных и стратегических ракет различной дальности на твердотопливные двигатели выполнена успешно. Созданы также все возможности для их оснащения управляемыми и ядерными боеголовками.