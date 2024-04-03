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КНДР заявила об успешном испытании ракеты с гиперзвуковой планирующей боеголовкой
Пхеньян провел успешный запуск новейшей сверхзвуковой баллистической ракеты с гиперзвуковым боевым блоком. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Запуском руководил лидер страны Ким Чен Ын. После испытаний он заявил, что задача по переводу всех тактических, операционных и стратегических ракет различной дальности на твердотопливные двигатели выполнена успешно. Созданы также все возможности для их оснащения управляемыми и ядерными боеголовками.
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