КНР на Всемирной конференции по ИИ в Шанхае призывает к глобальному сотрудничеству

17 июля в Шанхае начала работу Всемирная конференция по искусственному интеллекту. Белорусскую делегацию возглавляет министр связи и информатизации Кирилл Залеский. Конференция - уникальная площадка для обмена мнениями и опытом в области развития ИИ.

Китай призывает наладить широкое международное сотрудничество и предотвратить создание новой исторической несправедливости в сфере искусственного интеллекта.

Официальные лица, представители бизнеса, академических кругов и научно-исследовательских институтов, а также руководители международных организаций приглашены на глобальную конференцию. Цель - обсудить внедрение ИИ в повседневную жизнь по всем аспектам.

Развитие технологий на базе искусственного интеллекта демонстрирует беспрецедентную динамику - это уже не просто приложение для генерации видео или текстовых заметок, сегодня это полномасштабный инструмент для оптимизации бизнес-процессов, причем не только на уровне отдельного предприятия. Новые возможности открывают новые глобальные вызовы, и управление этой технологией становится архиважной темой современности.

Си Цзиньпин, председатель КНР:

"Развитие ИИ и его применение не должны подрывать или ослаблять многообразие мировых цивилизаций и уникальность культур разных стран. Мы должны формировать ценностные ориентиры ИИ на основе общечеловеческих ценностей и эффективно использовать технологии ИИ для углубления взаимопонимания, инклюзивности, обменов и взаимообогащения между всеми цивилизациями".

Придерживаться принципа открытости и взаимовыгодного сотрудничества, при этом стимулируя инновационное развитие, - к этому призывает Китай. Председатель КНР обозначит и несколько предложений для работы с технологиями будущего. Среди прочего Пекин предлагает поощрять инклюзивность, продвигать солидарность, совершенствуя глобальное управление. Не отходят на второй план и вопросы безопасности.

"Технологии и продукты в сфере ИИ не знают границ, точно так же и риски, которые они несут, могут мгновенно распространяться по всему миру. Это делает международное взаимодействие особенно важным. Убеждена, что именно поэтому была создана Всемирная организация сотрудничества в области ИИ. Это также демонстрирует ответственную позицию Китая как крупной державы, готовой совместно с другими странами мира управлять рисками ИИ и брать на себя эту ответственность", - заявила директор Института права и управления в сфере ИИ Китайского университета политологии и права Чжан Линхань.

Помимо дискуссий экспертов, прошла обширная выставка достижений технологий как от гигантов рынка, так и развивающихся компаний. Впервые в истории всемирной конференции площадь экспозиции превысила 100 000 кв. м. Акцент - на реальных сценариях применения искусственного интеллекта.

"Это демонстрация сотрудничающих роботов. Здесь у нас есть настольные манипуляторы или роботизированные руки. Они собирают детали конструктора в небольшие компоненты, а затем гуманоидный робот соединяет все компоненты в единую большую модель, например, в Великую Китайскую стену. Мы демонстрируем, насколько точно роботы могут двигаться и как они могут взаимодействовать друг с другом. Они могут передавать детали очень плавно. Эта технология может использоваться на заводах для создания полностью автоматизированных производственных линий. Все они управляются единым централизованным "мозгом" из облака. Это большая модель, способная к воплощенному интеллекту, которая подсказывает роботам, как, например, правильно затормозить и выполнить другие действия", - пояснил соучредитель технологической компании Фань Хаоцян.

Форум в Шанхае, который проводится уже на протяжении нескольких лет, приобретает все большее глобальное значение, считают эксперты. На пути цифровизации настоящего важно изучить все детали.

Конференция продлится до 20 июля. За это время пройдут десятки тематических форумов по самым различным темам.