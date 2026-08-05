КНР показала возможности авиационного ядерного удара

Китай впервые показал возможности по нанесению ядерного удара с воздуха.

Медиакорпорация страны опубликовала видеоролик, где китайский бомбардировщик H-6N в сопровождении двух истребителей J-20 выполняет полет, неся под фюзеляжем предположительно баллистическую ракету "Цзюйлан-1", способную нести ядерный заряд.

Военное ведомство КНР пока не раскрывает точное время и место проведения этих учений. Сама ракета была рассекречена и впервые представлена широкой публике на военном параде в Пекине в сентябре 2026 года.