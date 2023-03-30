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КНР готова сотрудничать с армией России - Минобороны Китая
Армия Китая готова сотрудничать с армией России для дальнейшего укрепления стратегической коммуникации и координации. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй, пишет БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.
По его словам, армии двух стран будут прилагать усилия, чтобы в полной мере реализовать консенсус, "достигнутый лидерами КНР и РФ".
При этом представитель Минобороны КНР подчеркнул, что отношения двух стран "не являются военно-политическим союзом, какие существовали в период холодной войны", они не нацелены на третьи стороны. Он указал на то, что российско-китайское взаимодействие носит характер неприсоединения к блокам, неконфронтации.
Тань Кэфэй отметил, что китайская армия готова вместе с российской "защищать международную справедливость и правосудие".
Фото:Unsplash
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