КНР и США обсудили украинский конфликт

Украинская проблематика стала также темой переговоров лидеров США и Китая: Байден и Си Цзиньпин созвонились около двух часов тому назад. Глава Белого дома пытается побудить КНР отказать России в поддержке: США грозят Пекину, как заявлено, "самыми жесткими мерами" за нарушение антироссийских санкций. В настоящий момент Китай придерживается в украинском конфликте стратегии доброжелательного нейтралитета по отношению к Москве.

