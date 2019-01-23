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Княжество Лихтенштейн празднует сегодня свое 300-летие

23 января 1719 года император Карл VI возвысил округа Вадуц и Шелленберг до звания имперского княжества под руководством династии Лихтенштейн. Именно это событие и ознаменовало собой рождение государства. По случаю праздника в княжестве проходят торжественные мероприятия. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил князя Лихтенштейна Ханса-Адама ІІ с 300-летием со дня основания государства.

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