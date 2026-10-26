Коалиция "Объединенная Сербия" проиграла на досрочных выборах в парламент Сербии. Об этом заявил экс-президент страны Александр Вучич. Он признал поражение своей партии и коалиции, заявив, что победу одержал "Студенческий список". Новая политическая сила забирает примерно 135 мандатов из 250, оставляя правящему блоку лишь 105. Вучич уже обвинил противников в работе на европейские страны и американское "глубинное государство", назвав произошедшее "верификацией революции", направленной на разрушение суверенитета Сербии.

Свои итоги голосования подводит и Болгария. Официальные результаты объявят завтра, но примерные очертания уже известны. Страну ждет второй тур президентских выборов, так как ни один из кандидатов не получил необходимых для избрания 50 % голосов. В первом туре действующий президент Илияна Йотова набирает порядка 35 % голосов. Основной оппонент Гюров заручился поддержкой около 32 % избирателей. Главной сенсацией выборов стала рекордно низкая явка - на участки пришли чуть более 22 % граждан, и это абсолютный антирекорд в истории страны.