"Коалиция желающих" готовится к вводу войск в Украину

В Польше стартовали учения стран "Коалиции желающих". Содержание маневров - принятие мер к обеспечению безопасности Украины в условиях будущего перемирия.

В учениях, которые продлятся до 22 ноября, задействованы почти 3 тыс. солдат из 11 стран. "Коалиция желающих" заявляет, что после прекращения боевых действий на территорию Украины будут введены войска ее западных союзников.

Россия такую возможность категорически отвергает, поскольку это означало бы неизбежную эскалацию и расширение числа участников конфликта. Тем не менее учения коалиция проводит: на польских полигонах состоятся стрельбы, во Франции пройдет штабной этап, а в Турции участники маневров намерены отрабатывать разминирование на суше и море.