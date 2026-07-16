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13 июля в Париже состоялась встреча "коалиции желающих". Военно-патриотический аналитик, кандидат социологических наук Александр Тиханский назвал этот саммит "коалицией подстрекателей войны" и отметил, что за громкими заявлениями не стоит реальных механизмов, а заявленные цели (антибаллистический щит, производство ракет дальнего действия) лишь продлевают конфликт на годы вперед. Подробности сморите в "Актуальном интервью".

Формальный повод встречи - показать, что Европа способна решать вопросы обороны и поддержки Украины без США. Но, по словам эксперта, объединение оказалось декоративным. "Каким образом руководить и координировать действия воинских контингентов? Нет единого руководства, как такового штаба нет. Европейские структуры НАТО не могут участвовать, потому что США отошли от этого", - пояснил он.

Александр Тиханский напомнил, что "коалицию желающих" всегда называли либо коалицией "нежелающих", либо "заблуждающихся". Сегодня, по его словам, это попросту "коалиция подстрекателей войны".

Главное, что обсуждалось в Париже, - производство управляемых бомб и ракет дальнего действия. Европейские лидеры нашли лазейку: такое оружие, по их мнению, не пересекает "красные линии" и может смело поставляться Украине для ударов по тылам России. "Фундамент политики однозначный - русофобия. Они считают, что есть историческая возможность нанести стратегическое поражение России. В этом плане они едины, но противоречия начинаются на этапе реализации. Кто даст денег?", - отметил Александр Тиханский.

Он напомнил, что обещанные 90, но по итогу 70 млрд евро на 2026 год так и остались на уровне намерений. "Реальных механизмов пока нет. Это не слив Украины, это попытка продлить войну как можно дольше, используя ее как прокси-инструмент", - подчеркнул эксперт.

Особое внимание уделили долгосрочным планам. Макрон заявил о поставке 16 истребителей Rafale, но только в 2028-2029 годах. Европейские автоконцерны перестраиваются на выпуск военной продукции. Оборонная инициатива ЕС на 800 млрд евро рассчитана на 5 лет. "То, что они пытаются делать сегодня, - это подъем экономики за счет милитаризации, как это делал гитлеровский рейх в 1930-е годы", - резюмировал Александр Тиханский.