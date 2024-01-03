Коалиция правящей партии Сербии одержала победу на выборах после повторного голосования

Коалиция "Александр Вучич - Сербия не должна останавливаться" победила после повторного голосования на парламентских выборах в Сербии с результатом 46,75 % по итогам обработки 100 % бюллетеней, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Республиканской избирательной комиссии (РИК) Сербии.

По данным избиркома, после обработки бюллетеней на всех 8273 избирательных участках коалиция набрала 1 783 701 голос, или 46,75 %. Затем следует оппозиционный блок "Сербия против насилия" с результатом 23,66 %, третье место заняла коалиция "Ивица Дачич - премьер Сербии" с результатом 6,55 %, пишет БЕЛТА.

Отмечается, что в связи с жалобами на ход выборов, которые состоялись 17 декабря 2023 года, РИК назначил на 30 декабря повторное голосование на 35 участках. На муниципальном уровне повторная процедура голосования прошла на трех избирательных участках. Повторное голосование также прошло 2 января еще на восьми участках, где правом голоса обладали 5352 гражданина Сербии.

В ходе голосования граждане Сербии выбирали сроком на четыре года 250 депутатов Народной скупщины (однопалатный парламент), а также своих представителей в 65 городах и муниципалитетах, включая Белград и автономный край Воеводина. Правом голоса обладали более 6,5 млн. человек.