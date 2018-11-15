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Коалиция США ударила по жилым районам Сирии кассетными бомбами

Атаке вновь подверглась провинция Дэйр-эз-Зор. Известно, что среди мирного населения есть погибшие и пострадавшие. Значительный урон нанесен домам и имуществу. Кассетные бомбы обладают большой поражающей способностью. Они запрещены международной конвенцией, к которой присоединились порядка ста стран. Однако США среди них нет.

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