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Коалиция США ударила по жилым районам Сирии кассетными бомбами
Атаке вновь подверглась провинция Дэйр-эз-Зор. Известно, что среди мирного населения есть погибшие и пострадавшие. Значительный урон нанесен домам и имуществу. Кассетные бомбы обладают большой поражающей способностью. Они запрещены международной конвенцией, к которой присоединились порядка ста стран. Однако США среди них нет.
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