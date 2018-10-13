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Коалиция во главе с США применила белый фосфор при очередном авиаударе по Сирии

Вещество находится под запретом международных резолюций. Об этом сообщает агентство SANA. Удары были нанесены по городу Хаджи. Информации о погибших или пострадавших нет. Бомбы с белым фосфором считаются оружием массового поражения. Их применение запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года.

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