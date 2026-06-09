В двуличии Брюссель обвинил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По словам главы правительства, европейские чиновники руководствуются исключительно своими интересами, а не ценностями, которые декларируют.

В качестве доказательства Кобахидзе привел Украину и Молдову. Он подчеркнул, что ЕС одобряет действия Киева и Кишинева, несмотря на вовсе недемократичные шаги: Украина закрыла более 105 телеканалов и запретила 11 партий, в Молдове масштабы не те - но уже закрыты 12 телеканалов и под запретом крупнейшее общественное объединение.