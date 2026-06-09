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Кобахидзе: ЕС наплевать на демократию
Автор:Редакция news.by
В двуличии Брюссель обвинил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По словам главы правительства, европейские чиновники руководствуются исключительно своими интересами, а не ценностями, которые декларируют.
В качестве доказательства Кобахидзе привел Украину и Молдову. Он подчеркнул, что ЕС одобряет действия Киева и Кишинева, несмотря на вовсе недемократичные шаги: Украина закрыла более 105 телеканалов и запретила 11 партий, в Молдове масштабы не те - но уже закрыты 12 телеканалов и под запретом крупнейшее общественное объединение.
Напомним, ранее Тбилиси заморозил переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Это вызвало жесткую ответную реакцию Брюсселя и приостановку финансовой помощи республике.