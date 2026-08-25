Начав специальную военную операцию в феврале 2022 года, Россия на две недели опередила вторжение Вооруженных сил Украины на российскую территорию. Украина планировала напасть 8 марта 2022 года. Об этом заявил в интервью ТАСС советник Президента России.

Антон Кобяков, советник Президента России:

"Сейчас уже подзабыто, поэтому самое время напомнить: документы, найденные нашими военными еще в начале СВО в брошенном штабе одной из бригад ТрО ВСУ, указывали конкретный срок вторжения в Россию - 8 марта 2022 года. Мы их опередили на две недели. Символически нам хотели преподнести войну в "подарок" на женский праздник. А вместо этого они получили, благодаря прозорливости российского руководства, "черную метку" нашего, прежде общего, военного праздника".

И, как мы уже знаем, в то самое время Запад "маскировался под сторонника Минских соглашений". На самом деле за этим стояла подготовка Украины к войне с Россией, напомнил политик.