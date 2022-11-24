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Кочанова: Парламентарии Беларуси и России должны вместе противостоять беспрецедентной атаке Запада
Парламентарии Беларуси и России должны вместе противостоять беспрецедентной атаке Запада - это заявила Наталья Кочанова. Она с двухдневным официальным визитом находится в Москве. Сегодня председатель Совета Республики провела переговоры с российской коллегой Валентиной Матвиенко. Спикер верхней палаты нашего парламента отметила, что благодаря принятым 28 программам страны существенно продвинулись в интеграционных процессах. Сегодня эти программы - реальность, и более половины запланированных мероприятий уже реализованы. А их запланировано более 900.
Матвиенко: Взаимодействие верхних палат парламентов России и Беларуси - эталон эффективного диалога
В свою очередь Валентина Матвиенко отметила, что строительство Союзного государства обеспечивает выход российско-белорусских отношений на принципиально новую орбиту интеграционного взаимодействия на пространстве СНГ. Унификация наших национальных законодательств, координация внешнеполитической деятельности, согласованная оборонная политика - все это делает наши страны сильнее, позволяет смело смотреть в будущее. 28 союзных программ призваны улучшить жизнь рядовых граждан, представителей деловых кругов, создать более благоприятные бизнес-условия для расширения экономического и инвестиционного сотрудничества.
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