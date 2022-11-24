Кочанова: Парламентарии Беларуси и России должны вместе противостоять беспрецедентной атаке Запада

Парламентарии Беларуси и России должны вместе противостоять беспрецедентной атаке Запада - это заявила Наталья Кочанова. Она с двухдневным официальным визитом находится в Москве. Сегодня председатель Совета Республики провела переговоры с российской коллегой Валентиной Матвиенко. Спикер верхней палаты нашего парламента отметила, что благодаря принятым 28 программам страны существенно продвинулись в интеграционных процессах. Сегодня эти программы - реальность, и более половины запланированных мероприятий уже реализованы. А их запланировано более 900.