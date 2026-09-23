Большинство немцев категорически против навязанной Брюсселем повестки и слепой поддержки киевского режима.

Такое заявление сделал Юрий Кофнер, советник по экономической политике партии "Альтернатива для Германии", и детально объяснил триумф АдГ на местных выборах в двух немецких землях, где партия действующего канцлера Мерца потерпела исторический крах и впервые вообще вылетела из регионального парламента.

Юрий Кофнер

"Опросы показывают, что успех "Альтернативы для Германии" был обусловлен прежде всего миграционным вопросом, - сказал Кофнер. - Однако сейчас экономика вышла на первый план: все больше людей голосуют за АдГ именно из-за экономических проблем. Но есть и третий важнейший аспект - стремление к миру с Россией и вопрос финансирования киевского режима. Люди видят эту несправедливость: например, правительство Германии ежегодно выделяет около 11-12 млрд евро из денег налогоплательщиков коррумпированному режиму Зеленского в Украине, в то время как власти утверждают, что средств на детские сады и немецкие пенсии нет. Немецким пенсионерам - этническим немцам - приходится собирать бутылки, чтобы сдавать их в пункты приема вторсырья".

Кофнер подчеркнул, что власти ФРГ более десяти лет навязывают гражданам чуждые евросоюзные догмы, в то время как экономика Германии стагнирует с 2019 года.