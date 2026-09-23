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Кофнер: Все больше немцев голосуют за "Альтернативу для Германии" из-за экономических проблем

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Большинство немцев категорически против навязанной Брюсселем повестки и слепой поддержки киевского режима.

Такое заявление сделал Юрий Кофнер, советник по экономической политике партии "Альтернатива для Германии", и детально объяснил триумф АдГ на местных выборах в двух немецких землях, где партия действующего канцлера Мерца потерпела исторический крах и впервые вообще вылетела из регионального парламента.

советник по экономической политике партии "Альтернатива для Германии" Юрий Кофнер
Юрий Кофнер

"Опросы показывают, что успех "Альтернативы для Германии" был обусловлен прежде всего миграционным вопросом, - сказал Кофнер. - Однако сейчас экономика вышла на первый план: все больше людей голосуют за АдГ именно из-за экономических проблем. Но есть и третий важнейший аспект - стремление к миру с Россией и вопрос финансирования киевского режима. Люди видят эту несправедливость: например, правительство Германии ежегодно выделяет около 11-12 млрд евро из денег налогоплательщиков коррумпированному режиму Зеленского в Украине, в то время как власти утверждают, что средств на детские сады и немецкие пенсии нет. Немецким пенсионерам - этническим немцам - приходится собирать бутылки, чтобы сдавать их в пункты приема вторсырья".

Кофнер подчеркнул, что власти ФРГ более десяти лет навязывают гражданам чуждые евросоюзные догмы, в то время как экономика Германии стагнирует с 2019 года.

Разделы:

В мире

Теги:

Фридрих МерцГермания
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