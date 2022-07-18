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Когда Донбасс будет полностью освобожден?
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Вопросы о социальной господдержке людей с инвалидностью белорусы смогут задать 3 декабря
Игорь Карпенко на семинаре-практикуме для молодых дипломатов рассказал об электоральной кампании
На катке возле Дворца спорта в Минске открыт сезон массового катания
Какие ценности лежат в основе воспитания талантливых белорусов - расскажет "Специальный репортаж"
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