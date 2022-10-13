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Когда и как Россия объединится с Америкой
Со временем меняются границы не только государств, но и материков. Когда-то нынешние части света образовывали единый суперконтинент. В будущем они опять объединятся. Как именно это произойдет - в пишетРИА Новости.
Мы плаваем в лавовом озере
Континенты постоянно перемещаются. Эти массивы суши встроены в литосферные плиты - крупные блоки земной коры, которые, в свою очередь, "плавают" в астеносфере - верхнем слое мантии планеты.
Литосферные плиты постоянно меняются, разрушаются, сталкиваются, наползают друг на друга. Моделью тектонических процессов может служить поверхность вулканического лавового озера.
Сейчас наша планета примерно в середине цикла. Через 200-300 миллионов лет все континенты или большая их часть сольются в один. Чтобы понять, как именно это произойдет, геологи изучают суперконтиненты прошлого.
Путешествия континентов
Теорию дрейфа материков первым сформулировал в 1912 году немецкий метеоролог Альфред Вегенер. Он обратил внимание на Африку и Южную Америку - они "подходят" друг другу, как детали пазла. Кроме того, у них чрезвычайно похожи геологические отложения и ископаемая фауна. При этом расстояние - пять тысяч километров, и многие животные никак не могли бы его преодолеть по морю или воздуху.
Идеи Вегенера сначала подняли на смех. Однако к концу века концепция мобилизма, признающая постоянное движение литосферных плит, стала научным мейнстримом.
Фото:i-fakt.ruСкриншот: Animated Maps: Tectonic Plate Movement
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