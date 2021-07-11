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Кого и от кого нужно защищать в Украине?
Посольство Беларуси в Украине выступило с нотой в адрес МИД Украины
Потребовалибыстрого и беспристрастного расследования постыдного нападения. С той стороныдо сих порни звука.Скрутили и унизили безобидных пенсионеров: коммунисты горячим украинским парням примерещились. Как же, порядки в незалежной Украине наводят они, местные националисты.
Отморозки, безбашенные, ушлепки - их награждают разными эпитетами.Но слишком уж точечно работают.
На Ивано-Франковском железнодорожном вокзале избили журналиста Руслана Коцабу
Тот в свое время бойкотировал призыв властей к мобилизации в связи с конфликтом в Донбассе. Случайно ли жертву облили зеленкой и забросали яйцами, а на лице оставили следы зверских побоев? Пострадавший указывает, что нападение совершила группа местных неонацистов. Легко отделался. Журналистов и активистов в Украине убивают. Алесь Бузина. Журналиста застрелили возле его дома в Киеве. Тот открыто критиковал правительство, особенно в связи с массовыми протестами на Майдане в 2014 году.
Эти люди верили, что в постмайданной Украине можно искать и говорить правду?Убийства не раскрыты - не расследованы, несмотря на то что ответа от украинских властей требует Организация Объединенных Наций. В докладе о ситуации с правами человека в Украине еще в марте прошлого года организация констатировала "тяжелое положение" и разгул ультраправых групп. Запугивания журналистов, активистов и адвокатов в Украине становится все больше, кричат эксперты ООН по правам человека.
Февраль.Ультраправые украинские радикалы атакуют редакции телеканалов. Устраивают нападения на сотрудников. Клеймят за пропаганду независимых мнений и якобы пророссийскую позицию. Обструкциям подвергаются "112 Украина", NewsOne и ZIК,спустя несколько дней их насильственно закрывают как угрозу нацбезопасности.
Артем Марчевский, генеральный продюсер телеканала "112 Украина":
А недавно запретили в Украине вещание спутникового телеканала
. Мол, нежелательные артисты советской эпохи там появляются. Неправда, там еще показывают новости, в том числе об истинном положении дел в Украине. Впрочем, когда Зеленский хозяйничал еще только в Лиге смеха, адекватно пошутил на эту тему. В каждой шутке, как говорится…. Жаль,ужене смешно, когда оппонентов заставляют плясать под свою дудку радикальными методами.Иделотруба,когда в оппонентах оказывается весь народ.
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