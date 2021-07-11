Кого и от кого нужно защищать в Украине?





Посольство Беларуси в Украине выступило с нотой в адрес МИД Украины

Потребовалибыстрого и беспристрастного расследования постыдного нападения. С той стороныдо сих порни звука.Скрутили и унизили безобидных пенсионеров: коммунисты горячим украинским парням примерещились. Как же, порядки в незалежной Украине наводят они, местные националисты.

Отморозки, безбашенные, ушлепки - их награждают разными эпитетами.Но слишком уж точечно работают.





На Ивано-Франковском железнодорожном вокзале избили журналиста Руслана Коцабу

Тот в свое время бойкотировал призыв властей к мобилизации в связи с конфликтом в Донбассе. Случайно ли жертву облили зеленкой и забросали яйцами, а на лице оставили следы зверских побоев? Пострадавший указывает, что нападение совершила группа местных неонацистов. Легко отделался. Журналистов и активистов в Украине убивают. Алесь Бузина. Журналиста застрелили возле его дома в Киеве. Тот открыто критиковал правительство, особенно в связи с массовыми протестами на Майдане в 2014 году.

Эти люди верили, что в постмайданной Украине можно искать и говорить правду?Убийства не раскрыты - не расследованы, несмотря на то что ответа от украинских властей требует Организация Объединенных Наций. В докладе о ситуации с правами человека в Украине еще в марте прошлого года организация констатировала "тяжелое положение" и разгул ультраправых групп. Запугивания журналистов, активистов и адвокатов в Украине становится все больше, кричат эксперты ООН по правам человека.

Февраль.Ультраправые украинские радикалы атакуют редакции телеканалов. Устраивают нападения на сотрудников. Клеймят за пропаганду независимых мнений и якобы пророссийскую позицию. Обструкциям подвергаются "112 Украина", NewsOne и ZIК,спустя несколько дней их насильственно закрывают как угрозу нацбезопасности.

Артем Марчевский, генеральный продюсер телеканала "112 Украина":

А недавно запретили в Украине вещание спутникового телеканала