Кого США считают главным врагом и что "ястребы" пишут о Беларуси

Как США готовятся окунуть мир в пучину конфликтов. Огромный отчет корпорации RAND для Пентагона. Треугольник вымышленных угроз для Вашингтона: кого считают главным врагом? Что "ястребы" пишут о Беларуси, сколько готовы потратить на штыки демократии, вы узнаете в "Понятной политике" 26 августа после "Панорамы".