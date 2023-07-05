Кого задел экономический санкционный бумеранг

Результатом санкционной политики Польши стала инфляция, которая бьет европейские рекорды. Цены на товары и услуги выросли на 11,5% - это наивысший показатель по ЕС. Растет и закредитованность граждан: в течение первых пяти месяцев этого года поляки взяли 3 млн кредитов на сумму свыше 8 млрд злотых. Таким образом количество займов выросло на 60% в сравнении с тем же периодом 2021-го. Пропорционально растет и количество просроченных платежей.